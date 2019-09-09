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ديني

هل يجوز إعطاء أجر الخادم من الزكاة .. علي جمعة يجيب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:16 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه يجوز إعطاء الزكاة للخدم الذين يعملون في منازلنا شرط أن يتوافر فيهم الفقر أو المسكنة، فهؤلاء أطلق عليهم في القرآن الكريم " الأقربون أولى بالمعروف".

وأضاف جمعة خلال فتوى له ، قائلا: الفقير هو الذي يجب أن يحصل على عشرة أي عشرة قد تكون 10 جنيهات أو عشرة آلاف أو عشرة قروش وهو يتحصل على ثلاثة فقط فهذا فقير وهناك اعتقاد خاطئ بأن الفقير هو الشخص المعدم وهذا ليس صحيح على الإطلاق فلو أن شخصا يتحصل على راتب 3 آلاف ولا يكفيه لسد احتياجاته الأساسية فهو فقير.

وتابع المفتي السابق: المسكين هو أسوأ حالا من الفقير وهذا يجب ان يتحصل على أموال الزكاة.

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