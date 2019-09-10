المالية: مصر تصلح الإجراءات الضريبية لجذب المستثمرين

قال وزير المالية، أمس الاثنين إنه يأمل أن تعزز بلاده الاستثمار الأجنبي المباشر الضعيف من خلال ميكنة وتبسيط العمليات الجمركية والضريبية، مقرا بأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.





تخرج مصر من برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات بدعم صندوق النقد الدولي ساهم في استقرار الاقتصاد بعد اضطرابات ما بعد انتفاضة 2011، ليرتفع النمو إلى 5.6 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو. لكن عدا في قطاع النفط، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في تراجع.





وأبلغ وزير المالية لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر يورومني مصر "ينبغي أن أكون صريحا جدا. (ثمة) الكثير من العمل الذي ينبغي علينا القيام به من أجل تعزيز جاذبيتنا للاستثمار الأجنبي المباشر".





وبجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي هبط بقيمة العملة إلى النصف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم على الوقود، اتخذت مصر أيضا خطوات للحد من البيروقراطية. ويمكن للمصريين الآن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وهو ما وصفه معيط بأنه "خطوة مهمة".





وقال إن الحكومة تعكف الآن على مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية. وأضاف "بنهاية أكتوبر، سيتسنى لنا إصدار أول مسودة لمجتمع الأعمال والمجتمع المدني".





وتابع "بالأمس فقط، تعاقدت مع شركة لميكنة كل هذه الإجراءات الضريبية الموحدة". وأشار إلى أن آي.بي.إم وساب حصلتا على العقد لكنه لم يكشف عن قيمته.





وقال إن التغييرات المتعلقة بضريبة الدخل ستكون إجرائية، ولن يكون هناك أي تغيير في السياسة الضريبية العامة أو معدلات الضرائب.



