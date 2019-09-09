الرئيس الجزائري: نثمن دور الجيش في الوقوف إلى جانب الشعب بتلك المرحلة

وجه الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، التحية إلى قيادة الجيش الجزائر، التي وقفت الى جانب الشعب في هذه المرحلة التاريخية.



وثمن رئيس الدولة، خلال اجتماع الحكومة، التزام قيادة الجيش بمرافقة ودعم مسعى العدالة في مكافحة الفساد وتبديد المال العام، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.



وأضاف بن صالح أنه يحيي الحكومة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي، على الجهود المخلصة، التي لاقت صدى طيبا من طرف الشعب، ومكنت من استمرار الدولة.



وأشاد بن صالح بجهود الحكومة في المناسبات الخاصة، مثل ضمان التحضير الجيد لشهر رمضان والدخول المدرسي، والسهر على سلامة الحجاج.