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منوعات

تعطل انستجرام حول العالم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:21 م
انستجرام
انستجرام
أحمد شريف
إذا كنت تواجه مشكلة في الوصول إلى حسابك الخاص عبر انستجرام اليوم، فهذه المشكلة واجهها الملايين حول العالم اليوم.

وبحسب موقع " إي مور" شكا مستخدمو موقع انستجرام من عدم تمكنهم من دخول تطبيق انستجرام الشهير، مدونين هاشتاج عبر موقع التغريدات تويتر بعنوان #instagramdown.

وبالنظر إلى خريطة الانقطاع المباشر على Down Detector، يواجه التطبيق مشكلات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وماليزيا وبلدان أخرى.

فيما لم تصرح شركة انستجرام عبر حسابها بتويتر بأي شيء عن بسبب هذا الانقطاع، لتترك المستخدمين في حيرة من أمرهم لعدم وجود أي فكرة عن متى سيتم تشغيل التطبيق وتشغيله.

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