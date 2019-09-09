تعطل انستجرام حول العالم

إذا كنت تواجه مشكلة في الوصول إلى حسابك الخاص عبر انستجرام اليوم، فهذه المشكلة واجهها الملايين حول العالم اليوم.





وبحسب موقع " إي مور" شكا مستخدمو موقع انستجرام من عدم تمكنهم من دخول تطبيق انستجرام الشهير، مدونين هاشتاج عبر موقع التغريدات تويتر بعنوان #instagramdown.





وبالنظر إلى خريطة الانقطاع المباشر على Down Detector، يواجه التطبيق مشكلات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وماليزيا وبلدان أخرى.



