التعليم: قبول جميع الأطفال في سن 5 سنوات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالي، أن وزارة التربية والتعليم وافقت على قبول جميع الأطفال في سن الخمس سنوات بالمدارس التجريبية.



وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة DMC مع الإعلامي عمرو خليل، أن الطفل الذي عمره خمس سنوات هذا العام، ولم يلتحق برياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات، لن يتم قبوله العام المقبل لأنه سيكون تجاوز الست سنوات، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل مبادرة لإعلام المديريات التعليمية.



وأشار الى أن هذا الكلام لا يعني أن غدًا صباحا سيتم دخول الأطفال، منعًا لحدوث أي قلق، متابعا، "المديرية تسير من خلال مراحل وأن أبناءكم لهم أماكن".



وأكمل: "الوزير وافق على رفع الكثافة بما لا يضر بالعملية التعليمية، وكل الأطفال ذوي الخمس سنوات فما أكثر لهم أماكن داخل رياض الأطفال هذا العام".