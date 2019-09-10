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اقتصاد

المركزي الليبي: إيرادات النفط 14.3 مليار دولار في يناير-أغسطس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
المركزي الليبي
المركزي الليبي
رويترز
قال مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم الاثنين إن ليبيا حققت إيرادات نفطية بلغت 20.2 مليار دينار (14.3 مليار دولار) في الثمانية أشهر الأولى من العام.

وأضاف البنك المركزي الذي مقره طرابلس أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار، متجاوزا إجمالي الإيرادات البالغ 21.8 مليار دينار. لكنه لم يذكر أرقاما للمقارنة مع العام الماضي.

وليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين في طرابلس وفي الشرق، حيث يوجد بنك مركزي مواز، وهو ما يجعل من الصعب الحصول على بيانات دقيقة على مستوى البلد ككل.

لكن البنك المركزي في طرابلس حافظ على سيطرته على إيرادات النفط، التي يتلقاها من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكل الغالبية العظمى من الإيرادات الدولارية للبلاد.

وقال البنك المركزي إن الأموال المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 2.7 مليار دولار، بينما بلغت الرسوم على مشتريات الدولار 14.9 مليار دينار.

وتقرر فرض تلك الرسوم العام الماضي من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن مدفوعات أجور العاملين في الحكومة بلغت 13.8 مليار دينار حتى نهاية يوليو تموز، مضيفا أنه لم يتلق بعد أرقام الإنفاق لشهر أغسطس آب من وزارة المالية.

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