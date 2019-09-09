"24 سرير" تحل أزمة المرضى شرق النيل في بني سويف

يعتبر مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ "24 سرير" بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي (ب)، حلم يراود أبناء المحافظة ومن خلال المساهمة المجتمعية من إحدي شركات الاسمنت بالمحافظة عن طريق بروتوكول موقع تحت رعاية المحافظ بين مديرية الصحة والشركة.



وتبنى المحافظ مشروع تشغيل المستشفى الذي تم إنشاؤه عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002 ولم يعمل المستشفى سوى عام واحد كاستقبال وتوقف بعدها عن العمل لمدة تجاوزت عن 15 عاما.



وبدأت الشركة بتجهيز المستشفى من أثاث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد والأطفال و16 حضانة ، و6 عيادات خارجية ( جلدية - باطنة - نساء وتوليد – أطفال – جراحة)، والعناية المركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنظومة الحماية المدنية، وغيرها من المستلزمات المطلوبة لتشغيل المستشفى طبقًا للكشوف المعدة بمعرفة مديرية الصحة والمتضمنة أصناف ومواصفات التجهيزات والمعدات والمستلزمات وتركيبها بالإضافة لمركز توعية خاص بصحة الأسرة لتقديم خدمات للأم والطفولة ومراعاة متطلبات طب الأسرة.



وتم إنجاز 70 % من أعمال التأهيل وأعمال التجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية ،حيث طالب المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال مع المراجعة الفنية الدائمة بالتوازي مع نهو الأعمال ليتم تركيب الأجهزة حسب المطلوب حتى يتم تشغيل المستشفى ودخولها الخدمة ولضمان عدم حدوث مشكلات فنية بعد التشغيل مباشرة.