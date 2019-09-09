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تعليم

قرارات عاجلة تطبق خلال أول شهر في الدراسة بــ المدارس اليابانية .. اعرف التفاصيل الآن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:34 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
قررت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أن تكون الدراسة في الشهر الأول من العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، لتقوية اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة.

يأتي ذلك من منطلق حرص الوحدة على تقوية اللغة الإنجليزية لدى الطلاب والتعرف على أنشطة التوكاتسو.

ومن المقرر أن تفتح المدارس المصرية اليابانية أبوابها خلال اليوم الدراسي في المواعيد الرسمية ، على أن يتم بدء التدريس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا.

وقد تقرر السماح للتلاميذ بالحضور الي المدارس بدون الزي الرسمي في الشهر الأول من العام الدراسي ، وذلك لتهيئة الطفل الجديد للدراسة، مع الاهتمام باستقباله بطريقة محببة وسوية تطبيقًا لفلسفة التعليم المتبعة في المدارس المصرية اليابانية.

جدير بالذكر أنه كان قد تم تشغيل 35 مدرسة مصرية يابانية خلال العام الماضي 2018/2019 ، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة في العام الدراسي الجديد 2019/2020 بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بعد غد الاربعاء 11 سبتمبر 2019 .

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