حزب المصريين بقنا يواصل افتتاح معارض الأدوات المدرسية

أقام الأمين العام لحزب المصريين بمحافظة قنا على الشاذلى الفايد، بناء على توجيهات الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح معارض للأدوات المدرسية بمحافظة قنا وهم كالآتى مركز قفط معرضين الأول بمدينة قفط أمام مسجد الفتح والثانى بقرية الشيخية.



جاء ذلك بحضور رئيس المجلس القروي لقرية الشيخية حسانى أنور، كما قامت اليوم أمانة مركز نقادة بقيادة الأمين العام لحزب المصريين بنقادة حسام الدين حمادة خليل الجعفرى بافتتاح فرع نقادة.



يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به الحزب لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور وأبناءنا الطلاب؛ على أن تستكمل الأمانة بعد غد الأربعاء افتتاح معرض مركز قوص.