بيوتيفول ديستناشن: نروج للسياحة في مصر عبر الهام الزائرين

قال جيريمى جونسى مسئول "بيوتيفول ديستناشن" الشركة المروجة للسياحة المصرية، إن الشركة أجرت دراسة لشعور السائحين حول العالم تجاه زيارة المقاصد المصرية على مدار 6 أشهر، وتم بناء صورة توضح للعالم كيف تنمو السياحة فى مصر.



وأوضح جونسي، خلال حفل اعلان وزارة السياحة عن الشراكات الدولية للترويج والتسويق، أن الدراسة تطرقت إلى ما يجذب اهتمام السائحين على الأرض، من السفر حول العالم واكتشاف المجتمعات وثقافات الدول.



وتابع انه يتم التركيز على التطور فى الشراكة مع مصر بإلهام السائحين إلى مضاعفة الأعداد الوافدة لتصب فى صالح الاقتصاد حيث نعمل على اساسيات فى العمل عبر التوجه نحو وسائل الإعلام الاستراتيجية والاجتماعية للترويج لمصر .



وأفاد: قمنا باعداد وتجميع الدراسات البحثية حول العالم تضمنت كيف يفكر السائح فى مصر، مُضيفا: "لدينا مراجعة شاملة لكل المنافسين من المقاصد السياحية لنكون صورة عملية رسمية".



واستكمل: حددنا افضل الأسواق المستهدفة عبر معايير القوة الشرائية وأين تذهب وأين هولاء للحضور إلى مصر واستطعنا ان نبنى صورة وتوصيفا لمن نستهدفهم، واستطعنا من خلال الدراسات التي قامت بها الشركة تحديد الفئات المستهدفة التي نعمل عليها.



وقام جيريمي بعرض فيديو وضح خلال العديد من المناطق السياحية بمصر وطبيعة ومميزات كل مدينة ليبرز العادات والتقاليد المصرية بالاضافة لأشهر الأكلات التي توجد بمصر .



وأوضح ان هذا الفيديوهات الترويجية توضح ثقافة مصر والمصريين، موضحا اننا نشرنا من خلال احد الفيديوهات الترويجية كل ما يعبر عن الشخصية المصرية.



وأفاد ان الفيديوهات الاخري تعبر عن كمية الطاقة التي توجد في مصر، مشيرا الي ان الحملة تتضمن تغيير شكل المحتوي ولدينا آلاف من الفيديوهات التي تعبر عن مصر وكل مدينة مصرية.



وأكد انه تم نشر الفيلم الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بشركة Beautiful Destinations والتي يتابعها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم، كما تم نشره على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt.