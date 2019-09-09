107.9 مليون جنيه حصيلة الإفراج عن 949 سيارة بجمارك السويس في أغسطس الماضي

أفرجت جمارك السيارات بمنفذ ميناء السويس برئاسة على شيكو، عن 949 سيارة ملاكي وأجرة ونقل، خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة بلغت 171.84 مليون جنيه لإجمالي السيارات.



قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي، إن جملة الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على تلك المركبات سجلت 107.9 مليون جنيه.



وذكر التقرير أنه تم الإفراج مؤقتا عن 100 سيارة وإعادة تصدير 224 سيارة سبق الإفراج عنها مؤقتا.



وذكر التقرير أن إجمالي السيارات الملاكي المفرج عنها في أغسطس الماضي بلغت 910 سيارة بقيمة 154.9 مليون جنيه، برسوم جمركية وضريبية محصلة سجلت 64.5 مليون جنيه.



ووصلت الرسوم الضريبية المقدرة على تلك السيارات 36.95 مليون جنيه، و رسوم أخري بـ 101.41 مليون جنيه.