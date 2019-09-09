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رياضة

علاء ميهوب يثير غضب جماهير الترسانة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:50 م
علاء ميهوب
علاء ميهوب
عبدالله هشام

سادت حالة من الغضب والاستياء بين جماهير نادي الترسانة بعد هزيمة الشواكيش وديا امام بترول اسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش" .

واثارت نتائج المباريات الودية غضب الجماهير حيث مني الفريق الاول لكرة القدم بعدة هزائم اخرها امام فاركو في معسكر الاسكندرية وتعادل امام اف سي مصر بجانب الغاء عدد من المباريات خلال الفترة الاخيرة.

وتأمل جماهير نادي الترسانة في إصلاح الفريق الاول وعودة الاداء القوي خاصة وان مجموعة القاهرة الموسم القادم قوية وبها عدد كبير من فرق الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبل قرارات خاصة من مجلس الإدارة برئاسة طارق السعيد خاصة بالفريق الأول حيث أبدي استيائه الشديد للمقربين له خاصة بعد حدوث أكثر من أزمة داخل الفريق والجهاز الفني في الفترة الاخيرة حيث شهد معسكر الترسانة في الاسكندرية خلافات بين علاء ميهوب ومؤمن عبد الغفار المدرب العام.

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