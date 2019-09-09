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وليد جاد: التحول الرقمى عامل جذب لمزيد من الاستثمارات..فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن هناك وعيا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بأهمية التحول الرقمي واستخدام البيانات بالأسلوب الأمثل وربط البيانات ببعضها سواء في وزارات أو مصالح حكومية أو في القطاع الخاص، للتيسير على المواطن الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وسريعة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل: أنه بالنسبة للناحية المالية، سواء التجارة الإلكترونية أو المدفوعات الإلكترونية، كل هذا يتم تطويره سريعًا لتزويد الكفاءة في التعاملات التجارية، وتزويد كفاءة الشركات للوصول إلى أسواق خارجية، بطريقة سهلة وأكثر اقتصادية من السفر وخلافه.

وأشار إلى أن كل هذا مرتبط بنظام محمي، وبالتالي فالأمن السيبراني هو الأساس في حماية البيانات، وتأمين وضمان استمرارية مشروعات التحول الرقمي.

وأكمل: هناك طفرة أيضا تم عملها وهي ربط جزء كبير من البيانات بالدولة والتي سيتم استكمال ربط الجزء المتبقي منها على آخر هذا العام، وبالتالي تصبح جميع قواعد البيانات الموجودة بالدولة مرتبطة ببعضها، كما أن قواعد البيانات التي ستصدر لاحقا ستصبح مترابطة أيضًا مع القواعد الموجودة بأسس وأنظمة واحدة ومحددة للكل.

واردف: "بالنسبة للاستثمار فهو شيء هام جدًا، الاستثمار في حاجة أنه يتم التعامل معه من خلال النظم المتبعة في الخارج، وهي نظم جميعها مرقمنة، حيث تتيح هذه النظم للمستثمر كيفية التعامل مع الدولة من حيث كيفية الاستثمار، ودفع الضرائب، كيفية التعامل مع العمالة بطريقة سهلة، كل هذا بطريقة مميكنة".

وشدد أن الشركات تنظر إلى تقييم الدول من ناحية الرقمنة، مشيرا إلى أنه كلما كانت الدولة مقيمة بمستوى أعلى في استخدامها للميكنة والنظم الحديثة كلما كانت أكثر جذبًا للمستثمرين من الخارج.

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