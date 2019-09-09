تنتظرهم مهمة صعبة.. من هم الـ 5 المبشرون بتولي تدريب منتخب مصر؟

اختيار مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم نسخة 2018، رفع من طموحات المصريين للعودة إلى عناق البطولات وسلاسل الانتصارات التي لم يكن هناك من يرفض تتابعها، ولكن يُعد أمر اختيار مدرب جديد للمنتخب المصري الأكثر تعقيدًا كون هناك العديد من اللاعبين المصريين في الجيل الحالي قادرون على تحقيق البطولات ولكن يحتاجون لـ عقل مدبر.



اختيار مدرب وطني لمنتخب مصر :



من هنا جاءت أهمية التأني في اختيار مدرب جديد لـ منتخب مصر، لذا فإن الأمور تجري على قدم وساق في عمل اللجنة المؤقتة لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري من أجل اختيار مدرب منتخب مصر الجديد، وذلك عقب رحيل المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.



ويعد أمر مدرب منتخب مصر هو أكثر الأمور أهمية التي تشغل الرأي العام لدى جمهور الكرة المصرية في الوقت الحالي، خاصة ان المنتخب ينتظر تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 .



وانحصرت اختيارات مدرب منتخب مصر الجديد في 5 مدربين فقط، وذلك وفق ما أعلن رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة عمرو الجنايني.



فرص حسن شحاتة وحسام البدري



في أول الأمر كانت أسهم حسن شحاتة وحسام البدري مرتفعة للغاية، وكانوا الأقرب حظًا ليتولى أحدهما مسؤولية تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في أول اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت.



واستند البعض في ترشيح حسن شحاتة لمنصب مدرب منتخب مصر الجديد على النجاحات الكبيرة والضخمة التي حققها مع الجيل الذهبي للفراعنة، وقدرته في التعامل مع اللاعبين الكبار.



بينما استند البعض الآخر في ترشيح حسام البدري لـ منصب مدرب منتخب مصر على قوة شخصيته وصلابته في التعامل مع اللاعبين، وأنه قدم مستوى متميزا مع النادي الأهلي في وقت سابق ويمتلك الكثير من الخبرات.



محمد فضل كلمة السر



كان محمد فضل كلمة السر في مناقشات مجلس اتحاد الكرة، حيث انه لم يكن راضيا عن ترشيح أسماء مثلا حسام البدري و حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر ، وهو بالفعل ما جعل أسهم الثنائي تتراجع في احتمالية توليهما مسئولية مدرب منتخب مصر .



ويرى محمد فضل انه من الافضل ان يتم الاعتماد على الأسماء الشابة خلال الفترة المقبلة، وذلك سعيًا إلى تمكين الشباب والي البحث عن وجوه جديدة من أجل بناء جيل جديد لمنتخب مصر.



ميدو خارج الترشيحات



خرج أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة من حسابات اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في تولي منصب مدرب منتخب مصر الجديد .



ويرى البعض داخل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة أن ميدو لم يحن الوقت المناسب بالنسبة له لقيادة منتخب مصر خلال تلك الفترة.



فرص حسام حسن وإيهاب جلال





أصبحت الان المنافسة على منصب مدرب منتخب مصر الجديد تنحصر بقوة بين الثنائي حسام حسن وإيهاب جلال خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة الأخير الذي يرى بعض أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه ضمن أفضل المديرين الفنيين في مصر وأنه قادر على تحقيق الكثير من الانجازات مع المنتخب.

