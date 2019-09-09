عضو سياحة البرلمان يعلق على قرار السعودية بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة

أشاد النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إلغاء قرار رسوم تكرار العمرة، لافتا إلى أنه بناء على القرار السعودى سيتم تطبيق قرار محكمة القضاء الإدارى أيضا بذات الشأن.



وأوضح أحمد ادريس خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،أنه إلغاء رسوم العمرة يعود على المواطنين بالنفع، فأداء مناسك العمرة لدى المواطن المصرى من أهم الشعائر الدينية التى يحرص عليها، كما يعود على شركات السياحة للأن القرار سيحفز المواطنين لتكرار العمرة.



وطالب عضو لجنة السياحة بضرورة وجود آليات وضوابط حاكمة تحفظ حق المواطنين خلال رحلات العمرة تفاديا لوقوع أى مشاكل على الأراضى السعودية.



"قرار بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة"، هذا ما أعلن عنه أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن



ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزير الحج والعمرة قوله إن قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".



وأشار إلى أن هذا قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة" يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.



وأضافت صحيفة عكاظ أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى المضي قدما في تطوير الأنظمة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة والمرور، إذ تستعد الديار المقدسة لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، عطفا على التوسع في الخدمات المقدمة الحجاج سنويًا، إضافة إلى التسهيلات التي ستتم لخدمة الزائرين للمملكة.