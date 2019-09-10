مصطفى كامل في حوار لـ صدى البلد: المهرجانات لا تناسبني.. وأكره السوشيال ميديا.. وأغلقت صفحة النقابة

لن أغيب عن جمهوري وأستعد للعودة إلى التمثيل

أغلقت صفحة النقابة من حياتي

ونفى مصطفى كامل وجود أي إسفاف بالأغنية وقال: "الأغنية لا يوجد بها أي لقطة أو مشهد خادش للحياء، وكل ما في الأمر أنني استعنت بفتاة شديدة الجمال لأن الأغنية تتحدث عن وقوع رجل في الحب من أول نظرة، ولكنها طوال الأغنية كانت مرتدية ملابس محتشمة ولم نقدم أي مشهد خارج أو به إسفاف".





لن أغيب عن جمهوري.. بهذه الكلمات بدأ الفنان مصطفى كامل حديثه عن نشاطه الفني، موضحًا أنه بدأ التحضيرات بألبومه الغنائي الجديد منذ فترة وقال: "الألبوم يتضمن أكثر من عشرة أغانٍ أتعاون من خلالها مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين، كما أنني حريص على التنويع بهذا الألبوم وإرضاء جميع الأذواق، لذلك استغرق التحضير لهذا الألبوم فترة كبيرة".وأضاف: "كما أن الألبوم لا يركز على لون غنائي محدد، فهو يتضمن أغاني بعيدة عن اللون الموسيقي الحزين الدرامي، وهذا ظهر من خلال أغنية المجرم والتي طرحتها مؤخرًا، فهي أغنية رومانسية بها حالة من الحب والفرح والتفاؤل، فقد حرصت على تقديم ألبوم غنائي يمزج بين الحالتين الدراما والرومانسي".واعترف مصطفى كامل بأن انشغاله بنقابة المهن الموسيقية أثر على خطواته الفنية: "الأمر أرهقني نفسيًا وتعرضت لخسائر مادية، ولذلك قررت إغلاق صفحة النقابة من حياتي والتركيز فقط على نشاطي الفني، فجمهوري مشتاق للاستماع إلى أغانيَّ، كما أنني مشتاق للعودة إلى الساحة الفنية بقوة".وعبر مصطفى كامل عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته حول أغنيته الجديد "المجرم"، مؤكدًا أن رد الفعل كان إيجابيا حولها.وعند سؤاله عن إمكانية تقديم أغاني مهرجانات قال: "الجمهور تعود مني على ألوان غنائية معينة، ولا يمكن أن أقدم أغاني مهرجانات أو الأغاني التي تعتمد على ظهور راقصة".وكشف الفنان مصطفى كامل عن استعداده للعودة إلى التمثيل، موضح أنه يستعد للعودة إلى التمثيل بعد غياب طويل من خلال فيلم ومسلسل، قائلا: "قررت التفرغ لفني الفترة القادمة والتركيز على الغناء والتمثيل معًا، وعودتي إلى السينما ستكون من خلال عام 2020 من خلال فيلم لا أريد الكشف عن أحداثه الآن ولكن دوري به سيعجب الجمهور".وتحدث عن علاقته بالسوشيال ميديا معبرًا عن كرهه الشديد لها لأنها عالم افتراضي وغير واقعي، على حد وصفه، وقال: "أنا مطرب من التسعينات وعرفت معنى النجاح الحقيقي والواقعي والملموس من خلال الشارع، لذلك لا أصدق عالم فيسبوك وإنستجرام".