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دبلوماسي: التنافسية العالمية هي المحافظة على مكانتك الدولية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:34 م
السفير محمد الشاذلي
السفير محمد الشاذلي
حمزة شعيب
أكد السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن التنافسية العالمية هى أن تستطيع أن تحافظ على مكانتك على الساحة الدولية، موضحا "يجب أن تواكب التطورات التي تحدث على الساحة الدولية، سواء كانت تطورات تقنية أو اقتصادية، أو سياسية، خاصة أن العالم اليوم أصبح منفتحا تماما على بعضه".

وأضاف عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أنه سعيد بتقدم مصر في مراكز عديدة في التنافسية العالمية، موضحا أن هذا التقدم ارتبط بعدة أمور أهمها، التحول إلى الرقمية، فالتقدم مرتبط بقاعدة البيانات التي تمتلكها إضافة إلى سرعة انتقال المعلومة، لافتًا إلى أن انتقال المعلومة بالطرق التقليدية لا يواكب العصر.

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