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فن

6 جوائز لفيلم كان ع بالي في تحدي 48 ساعة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:20 م
6 جوائز لفيلم كان
6 جوائز لفيلم كان ع بالي في تحدي 48 ساعة
سعيد فراج
حصد الفنان والمخرج اللبناني سارج مجدلاني وفريق عمل فيلمه "كان ع بالي" على 6 جوائز دفعة واحدة، في تحدي "48 ساعة"، التي تقوم فكرتها على تنفيذ فيلم في 48 ساعة فقط بين كتابة وتمثيل وتصوير وموسيقى وإخراج ومونتاج.

ونجح فريق عمل الفيلم في الاستحواذ على نصيب الأسد في جوائز المنافسة وحصل سارج مجدلاني وألين عويس على جائزة أفضل إخراج، وأفضل موسيقى لزياد حمدان، وأفضل تصوير سينمائي ألين عويس وفادي صاغبني ونيكولاس طوبيا، وأفضل ممثلة راندا قدي، وأفضل استخدام للغرض، وجائزة أفضل فيلم.

وكان سارج انتهى من تصوير مشاهده مع الفنان تامر حسنى في فيلم "الفلوس" الذي يشارك في بطولته خالد الصاوى وزينة وعزت أبو عوف وعائشة بن أحمد وأحمد فتحى ومحمد ثروت المؤلف محمد عبد المعطى قصة تامر حسنى وإخراج اللبنانى سعيد الماروق، ويجسد شخصية موظف في أحد البنوك تسوقه الأقدار للتعامل مع أحد المتعاملين مع البنك وهو بطل العمل تامر حسنى مشيرا إلى أن أغلب مشاهده تجمعه بنجم الجيل.

يذكر أن سارج أخرج فيلما قصيرا بعنوان" خذ بيدي" ، كما شارك كمخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم "عم بروح" بطولة زينة مكى.

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