ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المستشار عماد أبو هاشم: أيمن نور عرض عليّ التحقيق مع عناصر الجماعة.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:41 م
أيمن نور
أيمن نور
محمد القاضي
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي أيمن نور عرض عليه الإقامة في جناح بفندق كبير والتحقيق مع عناصر الجماعة الإرهابية.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: « قيادات جماعة الإخوان الإرهابية غررت بالشباب واستعبدتهم بعد السفر إلى تركيا».

وتابع: «شباب الإخوان الإرهابية يعملون بالسخرة في تركيا، متسائلا أين منظمات حقوق الإنسان من كل هذا؟».

وأردف: «الإرهابي ماجد عبدالله طلب مني تولي المستشار القانوني لقناة الشرق الإرهابية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العقل المدبر للإخوان بتركيا.. يفضح تآمرهم على مصر وشيطنة مؤسسات الدولة .. فيديو

قيادى إخوانى منشق يكشف كواليس هروبه من مصر إلى تركيا عبر حدود السودان

عماد أبو هاشم يفضح الإخوان .. ويكشف أسماء قيادات الجماعة في تركيا .. فيديو

إخواني منشق يكشف عبودية قيادات الجماعة الإرهابية فى تركيا

إخواني منشق عائد من تركيا يكشف كيف يتعامل الهاربون هناك

إخواني منشق: القيادات تعيش في بذخ والشباب تتسول في شوارع تركيا

ترشيحاتنا

شاهد.. شيكابالا يحتفل بـ كأس مصر مع زوجته فى ملعب الزمالك

شقيق العالم النووي أبو بكر رمضان يعلق على وفاته في المغرب

موقف الأهلي من ضم محمود كهربا في يناير.. لجنة التخطيط تدرس الملف

شاهد .. أول رد من كهربا بعد تتويج الزمالك بـ كأس مصر

رضا عبدالعال يتذكر تركي ال الشيخ بعد خسارة بيراميدز 0-3 أمام الزمالك.. ماذا قال

رغم خسارة كأس مصر .. فرج عامر يوجه رسالة نارية للمدير الفنى لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي