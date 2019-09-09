المستشار عماد أبو هاشم: أيمن نور عرض عليّ التحقيق مع عناصر الجماعة.. فيديو

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي أيمن نور عرض عليه الإقامة في جناح بفندق كبير والتحقيق مع عناصر الجماعة الإرهابية.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: « قيادات جماعة الإخوان الإرهابية غررت بالشباب واستعبدتهم بعد السفر إلى تركيا».



وتابع: «شباب الإخوان الإرهابية يعملون بالسخرة في تركيا، متسائلا أين منظمات حقوق الإنسان من كل هذا؟».



وأردف: «الإرهابي ماجد عبدالله طلب مني تولي المستشار القانوني لقناة الشرق الإرهابية».

