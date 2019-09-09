أمير الكويت في المستشفى.. تأجيل لقائه بترامب في البيت الأبيض.. والعاهل السعودي يجري اتصالا للاطمئنان عليه.. وحاكم دبي يتمنى له الشفاء

* عارض طارئ يتسبب في تأجيل لقاء أمير الكويت والرئيس الأمريكي

* الشيخ صباح الأحمد يدخل المستشفى للمرة الثانية من أجل الفحوصات * العاهل السعودي يجري اتصالا به.. وحاكم دبي يتمنى له الشفاء









أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للاطمئنان على صحته، عقب دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.





واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة أمير الكويت.





من جانبه عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.





وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عن تأجيل اللقاء الذي كان مقرر لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك مع دخول أمير الكويت للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.





ودخل أمير الكويت مستشفى بالولايات المتحدة، أثناء زيارته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، والتي كان مقرر لها يوم 12 من الشهر الجاري، وما أبُلغت الإدارة الأمريكية.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن عارض طارئ تسبب في تأجيل لقاء أمير الكويت والرئيس الأمريكي، فقد دخل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية.





ويعد هذا العارض الطارئ هو الثاني خلال فترة قصيرة حيث دخل أمير الكويت إلى مستشفى أمريكية، الشهر الماضي، وفق ما أعلنه وزير شئون الديوان الأميري بالإنابة في الكويت محمد ضيف الله شرار، وقد تم إجراء فحوصات طبية لأمير الكويت في ذلك الوقت، وتكللت بالنجاح.





وتسببت هذه الوعكة في غياب أمير الكويت عن لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء تواجده في الأراضي الكويتية.





وفي تعليقه على الأمر، نقل البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء، مضيفا أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بسبب دخوله المستشفى.





وأكد البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس الأمريكي يتمنى لصديقه الشفاء العاجل ويتطلع إلى دعوته إلى واشنطن مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.



