إعلان التقرير الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير السياحة .. 27 سبتمبر

قالت وزيرة السياحة، إن الترويج الذي تعمل عليه الوزارة حاليا مبني علي أسس علمية، وأن الترويج الخارجي ليس في وضع صورة مقصد سياحي ما علي " بروشور"، وهو يقوم حاليا علي معرفة احتياجات كل سوق علي حده.



وأضافت الوزيرة، خلال حفل إعلان شركات دولية للترويج الخارجي لمصر، في ضوء تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر كأحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية المصرية، أن التعاقدات التي تمت مع الشركاء في الخارج تمت بناء علي التشاور مع الغرفة السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية والقطاع الخاص، مشيرة إلي أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري يحتوي علي 5 بنود أساسية نعمل علي تنفيذها جنبا الي جنب.



وأشارت الي أن الوزارة ستعلن في الـ 27 من سبتمبر الجاري التقرير الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة بمناسبة يوم السياحة العالمي، وأنها تهدف الي توصيل بنود برنامج الإصلاح الهيكلي الي جميع الشعب المصري خاصة أن قطاع السياحة يمثل أكثر 15% من الناتج المحلي المصري، وأنها تهدف الي ان يعمل فرد من كل أسرة علي الأقل بقطاع السياحة .



وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي هو الأصعب والأطول في أي عملية تطوير مؤسسي وتحتاح الي الصبر والحب والتعاون للوصول الي الخطوات المنشودة.