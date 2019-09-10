شباب الأعمال يبحث التجارة مع الصين اليوم

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم، الثلاثاء لقاء مع zhang zhihua الممثل التنفيذي للمجلس الصيني للتجارة الدوليه بالقاهره والوفد المصاحب ويبحث اللقاء سبل دعم وتعزيز التجارة الدولية.



وأشارت الجمعية في بيان لها، الى أن اللقاءات التي تنظمها " شباب الأعمال"، تأتي في إطار حرصها علي التواصل مع كافة المؤسسات والهئيات التجارية والاستثمارية لدعم التعاون المشترك بينها وبين الجمعية ومجتمع الأعمال بمصر.



وأضافت الجمعية، أن إجمالى مشروعات التعاون التنموى بين مصر والصين وصلت إلى 1.6 مليار دولار، في عدد من المشروعات بقطاعات النقل والاسكان والتعليم والتعليم العالى، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 7 مليارات دولار فى 134 شركة، تعمل في مجالات الألياف الزجاجية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية والأدوات الكهربائية.



وأكدت "شباب الأعمال"، أن اللقاء يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل العام الماضي لـ 13.8 مليار دولار العام الماضى، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 37.8% ، وهو مايشير إلى تطور العلاقات التجارية بين البلدين، حسب ما قاله هان بينج وزير التجارة المفوض لدى السفارة الصينية.



ونوهت شباب الأعمال، أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، في ظل دعم الحكومتين والتي تجسد في الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، والتي ظهرت في مشروعات البنية التحتية والتي تتبناها الصين في مصر بهدف تحسين الأحوال المعيشية.



وكانت تقارير أشارت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال الـ 5 الأشهر الأولى من العام الجارى بلغ 5.4 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة بمصر فى الربع الأول من 2019 ارتفعت بنسبة 350%، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى الصين 1.8 مليار دولار خلال عام 2018، وذلك لأول مرة فى تاريخ التبادل التجارى بين البلدين.



يذكر أن مبادرة "الحزام والطريق"، تساهم فى تنمية مصر من خلال مشروعات البنية التحتية الضخمة فى مختلف المجالات، مثل التشييد والطاقة والنقل والتجارة والصناعة، مشيرة إلى أن الاستثمارات والمشروعات الصينية الحالية فى مصر تعكس تعاونًا ملموسًا ومثمرًا بين الجانبين فى ظل مبادرة "الحزام والطريق" بهدف بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وغيرها، بالإضافة إلى أنه يتم بناء ناطحة سحاب ستكون الأطول فى أفريقيا بأياد صينية ومصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وتعد ناطحة السحاب، أو البرج الأيقونى الذى يبلغ ارتفاعه 385 مترا، جزءا من منطقة الأعمال المركزية التى تقوم بتنفيذها الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، حيث تعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع، الذى بدأ فى عام 2018 فى موعده بعد 4 سنوات من بدء العمل.