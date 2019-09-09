محمد القرش يشرح منظومة كارت الفلاح المقرر تطبيقها هذا العام.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن منظومة "كارت الفلاح" والتى ستنفذها الدولة هذا العام قد تم الانتهاء من 87.4% من النظام وآليات التنفيذ وقاعدة البيانات.



وأضاف "القرش"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "اليوم"والمذاع على فضائية "DMC"، أن الكارت سيربط المزارع برقمه القومي عن طريق قاعدة بيانات تتواجد في وزارة الزراعة وهدفها توزيع عادل للأسمدة وفق مقننات الأراضي، موضحا أن قاعدة البيانات تم تسجيل أنواع الزراعات التي يقوم بزراعتها كل فلاح حتى يتم صرف مقرراته من الأسمدة التي يحتاجونها.



وأشار معاون وزير الزراعة، إلى أن هذه القاعدة ستسهل على المواطن توريد المنتجات الزراعية للدولة وتحويل الأموال على الكارت الخاص به "هنكون بكده قللنا الفترة الزمنية اللي بيحصل فيها على فلوسه"، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة للمزارعين ستساعد في حصر المخالفات الزراعية مع وجود رقابة على الأداء ووجود إرشاد زراعي وفق احتياجات كل منطقة.