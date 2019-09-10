فضيحة جديدة لنظام اردوغان.. السجن 10 سنوات على سياسية بسبب تغريدة تويتر

استنكر حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، ما يقوم به حزب اردوغان تجاه معارضيه، مضيفا "على اردوغان أن لا يستغل السلطة القضائية للضغط والترهيب ضد معارضيه".



وأضاف خضر في بيان أن هناك فضيحة جديدة لنظام أردوغان وهي الحكم بالسجن ١٠ سنوات على السياسية جانان كفتانسيوغلو بسبب تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، موضحا أن كانان كفتانسيوغلو سياسية معارضة تركية عبرت عن رأيها بشكل واضح في التغريدات لذلك تم الحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. إنها تعتبر أن الحكم له دوافع سياسية.



واوضح ان الحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات أعقبه أدانت محكمة في إسطنبول حيث اتهمتها بانها قد أهانت مؤسسات الدولة والرئيس رجب طيب أردوغان، وفقًا لما ذكره حزب الشعب الجمهوري، ووفقًا لحزب الشعب الجمهوري ، لم يتم تعليق الحكم لأن جنات لم تقوم بتقديم أي اعتزار، ونفت جنات الادعاءات التي تعتبرها بدوافع سياسية.



وتوقع خضر أنها كانان سوف تقدم طعن على الحكم. بعد صدور الحكم مباشرة ، حيث تحدثت أمام المحكمة واما انصارها و قالت "هذه المحاكمة هي معاقبة لكل من ساهم في انتصار الشعب في اسطنبول، وأنها لن تغير معتقداتها السياسية ولن تخاف بسبب هذا الترهيب السياسي الذي يقوم به اردوغان ضد معارضيه.



وتعد جنان كزعيمة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول ، مؤيد مؤثر لزميلها في الحزب إكرم إمام أوغلو، الذي تم انتخابه رئيسًا للبلدية في يونيو.



ولأول مرة منذ فترة طويلة ، فاز حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الرئيس أردوغان ، و اصبح رئيس البلدية الأكثر أهمية في تركيا، واتهم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية بعد اتهامه بالرغبة في معاقبة جنان بسبب النتيجة.



وتضمنت القضية تويتات من عام 2012 إلى عام 2017. وقد نشر أحدهم ، على سبيل المثال ، تقريرًا عن وفاة صبي يبلغ من العمر 14 عامًا وأصيب بعبوة غاز مسيل للدموع على رأسه خلال احتجاجات Gezi في صيف عام 2013. في تغريدة أخرى ، نقلت عن ممثل لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK). واعتبرت المحكمة ذلك الآن "دعاية لمنظمة إرهابية".



ووفقًا للخبراء ، زاد عدد دعاوى التشهير بشكل حاد منذ أن أصبح أردوغان رئيسًا كما تأثر الألمان مرارا وتكرارا بسبب هذه الدعاوى.