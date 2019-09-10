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أخبار البلد

البيطريين: مؤتمر للتوعية من مرض السعار للكلاب.. ومشروع قومي للقضاء عليه

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
نقابة الاطباء البيطريين
نقابة الاطباء البيطريين
محمد غالي
قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن النقابة تحرص على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة، من خلال الاحتفال بيوم السعار العالمي.

واكد الحسيني، في تصريحات لصدي البلد، ان النقابة تعد مؤتمرا بقاعة الاجتماعات الكبري بمبنى اتحاد المهن الطبية بالازبكية يوم الأحد ٢٨ سبتمبر الموافق الذكرى السنوية لمرض السعار، في تمام الحادية عشر صباحا.

وأوضح: ان المؤتمر يهدف للتوعية من خطورة مرض السعار (داء الكلب ) وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية انه له تأثير كبير على الاقتصاد، و يوجد مشروع قومي للتخلص من الكلاب الضالة والأمراض العديدة والمشتركة أهمها مرض السعار، مضيفا أن المشروع قدم في مجلس النواب والموضوع في محل الدراسة من الدولة نظرا لما يمثله الكلاب الضالة من خطر على الصحة العامة والمواطنين.

وأوضح عضو المجلس، أن المقترح سينفذ خلال خمس سنوات، من خلال الأمصال والتعقيم الجراحي، أو من خلال الخرطوش أو السم في حالة الكلاب الشرسة.
البيطريين: مؤتمر للتوعية من مرض السعار للكلاب.. ومشروع قومي للقضاء عليه

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