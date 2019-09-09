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أخبار البلد

صعبانين عليا .. رسالة سب نارية من ريهام سعيد.. اعرف لمن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:02 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع فيسبوك رسالة نارية وجهتها لمن يحاول مضايقتها.


كتبت ريهام سعيد "عايزه بس أقول حاجة لأي حد بيحاول يدايقني أنا بجد وحياة ولادي مفيش حاجه بتدايقني و طول ما انت بتحاول تدايقني يبقي فاكرني يبقي أنا اللي مدايقاك و دي بقي حاجه بتخليني في منتهي السعاده".


وأضافت ريهام سعيد "صعبانين عليه اوي انكوا مضيعين وقتكوا و مجهودكوا عشان تدايقوني و نسيتوا ان انتوا كده الي بتضيعوا وقت و مجهود ممكن تستعملوه في انكوا تبقوا حاجه أكبر شوية من انكوا تبقوا كلاب".


وتابعت ريهام سعيد "بس عشان انتوا متأكدين إن القيمة الوحيدة اللي ف حياتكوا إنكوا تقولوا اسمي حتى لو بالشتيمه عشان دي الحاجة الوحيدة اللي كانت وهاتفضل قيمه في حياتكوا مش قادرين تبعدوا عني اخدتوا قرار البعد و حولتوا الحب لكراهيه و بعدين لقيتوا نفسكوا مش قادرين تبعدوا".

وأكملت "مع إني مابقتش مذيعه بس برضوا الموضوع أصبح مرضي وأنا عارفة إن طنط بتدفع بس دي فلوس حرام عارفين جايه منين ؟حرام. انا عارفه الفشل وحش. و خصوصا لما تكون عارف إنك فاشل بس الحمد لله إني كنت السبب انك تلاقي حاجه تعملها بس اقسم بالله مخليني طايره من السعادة".
صعبانين عليا .. رسالة سب نارية من ريهام سعيد.. اعرف لمن

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