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الزراعة: الوزارة تدعم الفلاح فى الإرشاد والتسويق

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن الوزارة تهتم بدعم المزارعين في أمور عدة، منها توفير الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكافة المدخلات التي يحتاجها الفلاح.

أضاف "القرش" خلال حواره ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك مشروعا لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وهو العامل المساعد لتسويق المنتجات الزراعية، موضحا أن المنتج الزراعي تهتم الوزارة في إخراجه بشكل ينافس المواصفات القياسية العالمية.

ونوه معاون وزير الزراعة، إلى أنه قد تم فتح عدد من المنافذ لربط صغار المزارعين بالمستهلك بشكل مباشر، وهي التي توفر على المستهلك نسبة كبيرة من التكلفة التي يتحملها، مشيرا إلى أن ذلك النظام يحقق ربحية أكبر للمزارعين بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر.

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