ضبط مستلزمات طبية بـ750 ألف جنيه مهربة من تركيا مع راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، من ضبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الحقن والمستلزمات الطبية باهظة الثمن بحوزته راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من تركيا.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، اشتبهت سلطات الجمارك في راكب مصر يحمل حقيبة كبيرة ودخل الي الصالة الحمراء وبحوزته حقيبتين اخريتين.



وأضافت المصادر أنه تم تكليف شهيرة الضوي ومحمد فهمي، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبتين وعند قيامها بالعرض علي اميرة طلبة رئيس القسم، لتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليه، لاحظت قيام الراكب بوضع الحقيبة الثالثة بعد احضارها من مكان اخفائها وسط الحقيبتين للخروج بها علي أساس اتمامه التفتيش.



وأشارت المصادر إلى أنه بفتح الحقيبة بواسطة كل من مأمور الجمرك ورئيس القسم عثر علي كميات كبيرة من عبوات الحقن والمستلزمات الطبية، وأمر الدكتور ماجد موسي، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي مبني رقم 3، حيث بلغ التقدير المبدئي للمضبوطات ب 750 الف جنيه.