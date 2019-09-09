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ديني

حكم من ترك ركعة وتذكرها بعد انتهاء الصلاة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:29 م
الصلاة
الصلاة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجب على من ترك ركعة وتذكرها بعد سلامه أن يعيد هذه الركعة مرة أخرى إذا كان بعد السلام مباشرة أو بوقت قصير ، أما إن طال الفصل فإن عليه أن يعيد الصلاة.

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال «ما حكم إذا انتهيت من الصلاة وسلمت وتحركت قليلًا وبعد ذلك تذكرت اني مسبوق بركعة؟. أنه إذا كانت الحركة كثيرة، فلتعد الصلاة، وإذا كانت قليلة وأنت في مكانك فأكمل الركعة وسجد سجدتي السهو قبل السلام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من سلم من صلاته قبل تمامها وتذكر بعد سلامه مباشرة أو بوقت قصير عرفا فإن عليه أن يأتي بالركعة المتبقية، أما إن طال الفصل فإن عليه أن يعيد الصلاة.

وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه في حالة إذا تذكر بعد وقت قصير هل عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام أم لا؟ فللعلماء في ذلك قولان: الأول: لا يكبر تكبيرة الإحرام لأنه لم يخرج من الصلاة بل مازال فيها فيعود إلى الجلوس ثم يقوم إلى الركعة الثالثة فيأتي بها ثم يسجد للسهو ثم يسلم.

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