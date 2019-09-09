حققى حلم الأمومة .. 5 زيوت قادرة على علاج تأخر الحمل

مشكلة تأخر الحمل والإنجاب من أكثر المشكلات انتشارا بين السيدات فى العصر الحالى وترجع لمجموعة كبيرة من الأسباب تختلف من امرأة لأخرى وبعلاج السبب تستطيع المرأة الحمل والإنجاب.



وتختلف أسباب تأخر الحمل فى صعوبتها فمنها ما يمكن علاجه بالأدوية والعقاقير الطبية ومنها ما يمكن علاجه بالزيوت الطبيعية.



ونعرض فى هذا التقرير أشهر الزيوت الطبيعية القادرة على علاج تأخر الحمل والإنجاب عند المرأة وفقا لما ذكره موقع " boldsky".



زيت بذر الينسون :

يمكنك أضافة من 3 إلى 4 قطرات من زيت بذور اليانسون في كوبك المعتاد من الشاي غير المحتوي على الكافيين وشربه مرتين يوميًا، فهو يساعد على زيادة هرمونات الحمل ويخلق حالة مثالية داخل الجسم لتصور حمل صحي والحفاظ عليه.

زيت المر :

يمكنك خلط زيت المر مع زيت ناقل مثل جوز الهند واستخدامه لتدليك الجسم ، مع الانتباه إلى منطقة البطن، فلدى المر قدرة رهيبة على إزالة أي عوائق في الرحم ويزيد بشكل طبيعي من فرص الحمل.

زيت اللافندر :

من الأفضل استخدام زيت اللافندر بإضافة 10 قطرات من الزيت إلى ماء الحمام اليومي، فأنه يساعد على تنظيم الهرمونات وتحقيق التوازن بين مستوياتها التي تساعد في الحمل.

زيت الياسمين :

ضعى قطرات من الزيت في زيت ناقل آخر مثل زيت جوز الهند ثم عليكي بتدليك نقاط الخصوبة في جسمك مثل كاحلين والمنطقة الواقعة فوق المعصمين مباشرة، فهو يزيد من الصحة العامة للأعضاء التناسلية للإناث ويساعد في الحمل كما إنه مثير للشهوة الجنسية

زيت الشمر :

زيت الشمر خفيف ويمكن استخدامه مباشرة على الجلد، قومي بأخذ بضع قطرات من زيت الشمر على أطراف أصابعك ثم البدء بالتدليك بلطف في المنطقة أسفل بطنك يوميًا





