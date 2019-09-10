حزمة من البرامج التدريبية للمرأة القيادية بـ6 مدن

اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن حزمة من البرامج الجديدة فى إطار استدامة تلك الجهود منها تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة في 6 محافظات مصرية وهي (القاهرة – الاسكندرية – المنصورة – الأقصر – المنيا – بورسعيد)، للتأكد من استدامة المشروع ونشره على نطاق واسع في أنحاء الجمهورية.



واوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنه من المستهدف إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم تدريب نحو 50 مرشح ومرشحة من الحكومة المصرية من ضمنهم أبرز عشر قيادات نسائية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة، لمدة عشرة أيام في جامعة ولاية ميزوري الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل، للتدريب على أفضل الممارسات الحكومية، وزيارة لمدينة (كنساس) والتى تعد المدينة الأكثر ذكاءً فى العالم حيث تدار بالتحول الرقمي واستخدام البيانات الضخمة big data للتعرف على تجربة التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منه.



كما أعلنت الوزارة عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية لـ 100 إمرأة من نحو 30 دولة، ليقضوا في مصر مدة 12 يوم لدراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري .



أشارت الوزارة أن تلك البرامج تأتي فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقد زيارات ميدانية في الوزارات المختلفة وللعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.

