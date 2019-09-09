قيادي إخواني لـ أحمد موسى: أنت أكتر إعلامي بتوجع الجماعة.. فيديو

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإعلامي أحمد موسي أكثر إعلامي مكروه لدي جماعة الإخوان الإرهابية وموجعا لهم.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «أنت من أكتر الناس اللي بتوجعهم».



وأوضح: «قناة الجزيرة الإرهابية تتعاقد مع بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مقابل 10 آلاف دولار شهريا».

