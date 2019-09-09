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أخبار العالم

انتخابات الرئاسة في تونس.. عبد الفتاح مورو يعلن موقفه من المثلية الجنسية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:58 م
عبد الفتاح مورو
عبد الفتاح مورو
رحيم يسري
قال عبد الفتاح مورو المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس إنه سيسعى لإيجاد توازن بين ديمقراطية قوية تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وبين التنمية.

وأضاف مورو أنه "يحترم القواعد الأساسية في قضية المثلية من خلال احترامه الحريات الشخصية والحرمة الجسدية للمواطنين"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

مورو هو نائب رئيس حركة النهضة التونسية المحسوبة على التيار الإخواني ومرشحها للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تبدأ تونس انتخابات مبكرة في 15 سبتمبر الجاري يتنافس فيها 26 مرشحا.

جدير بالذكر أن مورو، كان قاضيا فمحاميا، وذاع صيته كأحد أبرز الوجوه الإسلامية في البلاد منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، وسجن الرجل قبل أن يضطر للجوء إلى خارج البلاد إبان حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

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