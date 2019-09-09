انتخابات الرئاسة في تونس.. عبد الفتاح مورو يعلن موقفه من المثلية الجنسية

قال عبد الفتاح مورو المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس إنه سيسعى لإيجاد توازن بين ديمقراطية قوية تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وبين التنمية.





وأضاف مورو أنه "يحترم القواعد الأساسية في قضية المثلية من خلال احترامه الحريات الشخصية والحرمة الجسدية للمواطنين"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.





مورو هو نائب رئيس حركة النهضة التونسية المحسوبة على التيار الإخواني ومرشحها للانتخابات الرئاسية.





ومن المقرر أن تبدأ تونس انتخابات مبكرة في 15 سبتمبر الجاري يتنافس فيها 26 مرشحا.



