3 إطلالات مثيرة.. يسرا اللوزى تخضع لجلسة تصوير جديدة.. الثالثة جريئة

خضعت الفنانة يسرا اللوزى لجلسة تصوير جديدة، للترويج لإحدى الشركات.





وظهرت يسرا اللوزى في جلسة التصوير بأكثر من إطلالة أنيقة وجذابة، وكانت إحدى إطلالات يسرا اللوزى مثيرة للغاية.





وارتدت يسرا اللوزى فستانا كت قصيرا باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها، وتارة أخرى ظهرت يسرا اللوزى بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب ابيض قصير، باكمام شفافه، على بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح.





وكانت آخر إطلالة ليسرا اللوزي وهي ترتدي فستان باللون البيج، والذي يتناسب مع لون بشرتها، وكان الفستان يكشف عن صدرها، ويظهر ساقيها، وكانت آخر إطلالة هي الإطلالة الأجرأ لها.





وتركت يسرا اللوزى شعرها القصير منسدلا على رأيها، بطريقة منمقة، واختارت مع كل إطلالة المكياج الذي يتناسب معها والإكسسوارات .



