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أخبار البلد

"الطيران المدني" تنتهي من دراسة منظومتي التأمين الطبي والمعاش التكميلي للعاملين

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:28 م
وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني
نورهان خفاجي
تستعد وزارة الطيران المدني، خلال الفترة القليلة القادمة، تفعيل منظومة التأمين الطبي التي تعكف حاليًا شركة سياف التابعة للوزارة على وضع آليات تطبيقه في القريب العاجل.

يأتي ذلك في ضوء رغبة وزارة الطيران المدنى في رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، وحفاظًا على توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابى على أدائهم الوظيفي.

وانتهت وزارة الطيران، أيضا، من دراسة تطبيق منظومة المعاش التكميلى للعاملين بالقطاع، حيث تم العرض على المستشارين لدراسة تطبيقه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج وتفاصيل الدراسة وملامحها الأساسية خلال الفترة المقبلة وبما يكفل حياة كريمة للعاملين وأسرهم.

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