عيد الفلاح في المنيا .. مشروعات لدعم المزارعين واستخراج الكارت الذكي

فى إطار اهتمام الدولة بالفلاح، وتقديم كافة أشكال المعونة له، نظرا لما يقوم به من دور فعال فى إحداث التنمية الزراعية، ودعم الاقتصاد القومى بشكل عام، وفى الوقت الذى يتم فيه الاحتفال بعيد الفلاح، نجحت مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا في الانتهاء من ميكنة وتسجيل أكثر من 60 % من مالكي أراضي الإصلاح الزراعي بالمحافظة بعدد 30 ألف مزارع من جملة 48 ألف و215 مزارع يمتلكون 64 ألفا 273 فدانا زراعيا من خلال استخراج الكارت الذكي لتقديم الخدمات ووصول الأسمدة الزراعية للمستحقين.



ويقول المهندس جمال حجازي مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا، إن مناطق المحافظة الست التابعة للإصلاح الزراعي تصل لجميع المنتفعين وتقدم لهم جميع الخدمات التي يحتاجونها ليس هذا فحسب بل نقوم من خلال المديرية بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح وتشجيعه علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية .



وأوضحت الدكتورة هايدي كمال مدير الشئون الزراعية بمديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا، أن هناك خدمات كثيرة لتحسين عيشة الفلاح من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي سواء من معهم عقود تمليك أو عقود إيجارية بجانب توفير جميع احتياجاته الشهرية من الأسمدة وخدمة الأرض الزراعية.



وتخدم المديرية 48 ألفا و215 مزارعا وتشرف المديرية على زمام مساحة زراعية مقدرة 64 الف 273 فدان زراعي وأبرز الزراعات الذرة الشامية وفول الصويا والقمح والبنجر والخضروات ونقوم دائما بتشجيع المزارعين علي المحاصيل الاستراتيجية منها زراعة القطن لما له من أهمية استراتيجية، وتأكيدا لوصول الدعم من الأسمدة الزراعية للمزارعين المستحقين انتهت المديرية من ميكنة خدمات المزارعين واستخراج الكروت الذكية لهم بدلا من البطاقات الورقية .



وأكدت نقدم عددا كبيرا من المشروعات التي تساهم في تحسين معيشة الفلاح منها مشروع البداري وهو توفير كتكوت عمر يوم يتم تحصينه وتربيته وبيعه في عمر البداره لمزارعي الإصلاح وأيضا مشروع المناحل لصغار المزارعين بحيث يستفيد المزارع بجزء من أرضه في مشروع يدر له دخلا مناسبا وهناك عدد أخر من المشروعات بصدد تنفيذها منها مشروع العجلات العشار ومشروع البتلو .



وبنهاية كل محصول يتم تسويق المحصول للفلاح من خلال المديرية ونجحنا في تسويق 60 ألف اردب قمح من نتاج أراضي الإصلاح وتسويق 14 ألف أردب فول صويا.

