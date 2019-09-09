ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفير المصري يكشف آخر تطورات قضية وفاة العالم أبو بكر رمضان في المغرب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:44 م
العالم المصري أبو
العالم المصري أبو بكر رمضان
قسم الخارجي
قال السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، اليوم الاثنين، إن القاهرة تعمل على نقل جثمان العالم أبو بكر رمضان اليوم إلى القاهرة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ"روسيا اليوم" أن نتيجة التحاليل المعمقة بعد تشريح جثمانه التي تمت بناء على أمر من النيابة العامة المغربية، ستصدر بعد أسبوع.

وتوفي العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، يوم الخميس الماضي في المغرب أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري بمدينة مراكش.

وأوضح السفير المصري بالمغرب أنه أثناء الاجتماعات في إطار الورشة، شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وكان رمضان يشغل سابقا منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكتة قلبية.. السفير المصري يحسم الجدل حول سبب وفاة العالم النووي

تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب

عارض صحى.. سفير مصر فى المغرب يكشف تسلسل وفاة العالم المصري

تلوث بحري.. رئيس الرقابة النووية يكشف كواليس الساعات الأخيرة فى حياة العالم المصري

القصة الكاملة لـ وفاة العالم النووي المصري في المغرب

مفاجأة.. وفاة العالم النووي المصري أبو بكر رمضان طبيعية والجثمان يعود الاثنين

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال يتذكر تركي ال الشيخ بعد خسارة بيراميدز 0-3 أمام الزمالك.. ماذا قال

بيراميدز يصارع على الهبوط.. آخر توقعات رضا عبدالعال

قيادي إخواني يفضح الدور القطري في تمويل الجماعة الإرهابية بتركيا

موقف الأهلي من ضم محمود كهربا في يناير.. لجنة التخطيط تدرس الملف

شاهد.. شيكابالا يحتفل بـ كأس مصر مع زوجته فى ملعب الزمالك

لو شافتها كانت هتزعل أوي.. شاهد ماذا حدث لسيارة أم كلثوم بعد وفاتها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي