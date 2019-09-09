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تعليم

علوم الزقازيق تنظم ندوة تعريفية عن البرامج الدراسية والتشعيب لطلاب الفرقة الثانية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:01 م
ندوة تعريفية عن البرامج
ندوة تعريفية عن البرامج الدراسية
قســـم التعليــــم
نظمت كلية العلوم جامعة الزقازيق اليوم الإثنينندوة تعريفية عن البرامج الدراسية والتشعيب لطلاب الفرقة الثانية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العراقي " عميد الكلية، و الدكتور محمد شريف " وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وحضور " الدكتورة فاتن زهران " أستاذ الكيمياء الحيوي ؛ و بمشاركة أعضاء وحدة الارشاد الاكاديمي .و ذلك بمدرج شلبي حيث حضورا كبيرا من الطلاب والطالبات .

وتم افتتاح الندوة بكلمة الدكتور محمد العراقي " أعرب فيها عن سعادته بتزامن الندوة التعريفية مع تولي قيادة جديدة للجامعة ومهنئا الأستاذ الدكتور " عثمان شعلان " بتعيينه رئيسا للجامعة وسعادته أيضا بالحضور والاهتمام الكبير من جانب الطلاب والطالبات للتعرف علي البرامج الدراسية والتشيعب الذي تقدمها الكلية بنظام الساعات المعتمدة ، مشيرا أن كلية علوم الزقازيق كلية معتمدة أكاديميا مما يمكن خريجيها المنافسة محليًا وعربيًا وعالميًا فى مجالات تخصصاتهم العلمية .

وأوضح الدكتور محمد شريف " أن الكلية تقدم (30) برنامجًا معتمدا لمرحلة البكالوريوس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للنهوض بالعملية التعليمية وتلبية لاحتياجات سوق العمل الماسة في بعض التخصصات العملية والمميزة ، حيث تقدم الكلية برنامجين مميزين ، الأول برنامج كيمياء حيوى" ميكروبيولوجى" والثاني برنامج علوم البترول و المياه .

كما هنأ الدكتور محمد شريف الدكتور عثمان شعلان بتعيينه رئيسا للجامعة ، مشيرا إلي أنه سوف يتم توجه دعوة لسيادته للمشاركة في يوم الاستقبال بالكلية مع بدء العام الدراسي الجديد .

وأختتم حديثه برسالة للطلبة " إن العلم أساس تقدم الشعوب وتنمية المجتمعات ومستقبل وطننا الغالي يقع علي عاتقكم وننتظر دوركم الفاعل في بنائه بما يدعم مسيرة التنمية لأنكم النواة الحقيقية لعلماء المستقبل ولكم أن تعلموا وتعوا جيدا أن العديد من العلماء، والاستشاريين، والخبراء في مختلف التخصصات العلمية في هم من خريجي كليات العلوم "

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