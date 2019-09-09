محمد مجاهد يكشف موعد البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية

قال الدكتور محمد منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إننا بدأنا فى تجهيز مشروع محطة الطاقة النووية منذ عام 1964، لافتا إلى أنه كان هناك محاولة لإنشاء محطة نووية فى سيدى كرير.



وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون اى": "مدة إنشاء مشروع الضبعة النووية 5 سنوات، منوها: "حصلنا على ترخيص بصلاحية الموقع لبناء محطة الضبعة النووية".



وتابع: "ما ينقصنا هو الحصول على بعض التصاريح الخاصة بإنشاء المحطة النووية وإختبارات التشغيل، مؤكدة أن موعد بدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة مطلع العام القادم 2020".



