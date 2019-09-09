قبل عودة البعثة.. الفراعنة أسياد القارة السمراء في الكونغ فو

وفي منافسات الرجال جاءت النتائج كالتالي :

في وزن 52 كجم حصد محمود عاطف المديالية الذهبية

وفي وزن 56 كجم حصد محمد خالد الميدالية الذهبية

وفي وزن 65 كجم حصد انور عبدالله الميدالية البرونزية

وفي وزن 70 كجم حصد جمعة رجب علي الميدالية الذهبية

وفي وزن 90 كجم حصد عمر ممدوح علي الميدالية الذهبية

وفي وزن فوق 90 كجم حصد احمد شلبى الميدالية البرونزية



يترأس بعثة المنتخب المصري الدكتور عاطف طه الحكم الدولى وعضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب جهاز فني بقيادة نبيل النجد وإيهاب عبد المنعم وأحمد عادل والجهاز الإداري أحمد سنجام وخالد السيد ومصطفى الفيومى.



وأبدى نبيل النجدي سعادته بهذا الإنجاز ووجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين، وأشاد بجهود الدكتور عاطف طه رئيس البعثة وسعيد قناوي مدرب الفريق والحكم الدوليين احمد فؤاد ومحمد توفيق، كما أشاد بالبطل الدولى إسلام نجيب والذى أصيب بإصابة فى مفصل الركبة فى دور ال 8 منعته من استكمال البطولة والذى لم يترك زملاءه فى الملعب على الرغم من وضع قدمه في الجبس.



كما أكد على مجهودات محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو على الفرصة التى أتاحها لتجربة عناصر جديدة أثبتت احقيتها خلال التصفيات لتكتسب الخبرة الدولية وقياس أدائها الدولى قبل بطولة العالم.

تصل إلى أرض الوطن فى السادسة مساء الغد بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو ومعها كأس إفريقيا للساندا بعد الحصول على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة الإفريقية للساندا، والتي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار (داكار 2019) .وحصد فراعنة الووشو كونغ 7 ذهبيات و3 برونزيات بعد منافسة شرسة من لاعبى السنغال الذين تميزوا بالقوة البدنية والأجسام الضخمة والمستوى الفنى المتقدم والمنتخب التونسي الذي نافس بقوة لآخر لحظات البطولة.وجاءت نتائج أبطال الفراعنة كالتالي :في منافسات الآنسات وزن 52 كجم انسات حصدت مي أحمد بخيت الميدالية البرونزيةوفي وزن 56 كجم حصدت ميادة علي أحمد علي الميدالية الذهبيةوفي وزن 65 كجم حصدت مي احمد شعبان رائد علي الميدالية الذهبيةأما في وزن 70 كجم انسات هبه عبد القادر الميدالية الذهبية