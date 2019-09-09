سعادة مواطن.. مبادرة سيناوية على شاطئ العريش

نظم فريق أصحاب البصيرة بمحافظة شمال سيناء ، نشاطه الترفيهى الثقافى والسياحى والاجتماعى المتنوع على شاطئ البحر في العريش، وتنوعت الفعاليات بين لقاء للتنمية البشرية بعنوان " سعادة مواطن " حول مفهوم السعادة وأين تجدها، المقومات الطبيعية لشاطئ البحر في العريش وما يتمتع به من جمال الطبيعة ونقاء البيئة وسحر النخيل على الشاطئ.



وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر عضو هيئة التدريس في جامعة العريش والمشرف على المبادرة أنه تم تنفيذ المبادرة اليوم باسم " عيش" وانه تمت الإشارة الي جهود محافظة شمال سيناء والدولة من أجل إسعاد المواطنين والاستمتاع بشاطئ البحر، مع التركيز علي توجيه الدعوة للمواطنين من رواد الشاطئ بضرورة الحفاظ على البيئة نظيفة من أجل استمتاع الجميع بها.



كما تم تنظيم عدد من المسابقات الترفيهية والثقافية بين أعضاء الفريق من المكفوفين وضعاف البصر والآخرين من المبصرين من رواد الشاطئ.



وقدم الفريق مجموعة من المواهب الفردية المتنوعة في إلقاء الشعر والغناء الفردى والكورال، وتم التقاط الصور التذكارية لهم على شاطئ البحر وسط رواد الشاطئ وأسرهم.



وطالب الفريق بالعمل علي دمج المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع وتحقيق السعادة لهم.. أسوة بباقى فئات المجتمع..بضرورة وضع الكفيف وضعاف البصر على خريطة الرعاية الصحية والتعليمية والأنشطة الترفيهية.



وكذلك العمل على تيسير وسائل الانتقال المناسبة لهم، واستخراج البطاقات الذكية لهم ولذوى الاحتياجات الخاصة بصفة عامة.



وقالت فاطمة نصار رئيس نادي السعادة ، ان المبادرة تهدف الي الترويج السياحى على شاطئ البحر في العريش، والدعوة إلى تعديل سلوكيات المواطنين وتنظيم المهرجانات والمسابقات الثقافية والفكرية والرياضية وعرض بعض المواهب، وذلك لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة والتراث السيناوى.



