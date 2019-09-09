الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيجري ، غدا الثلاثاء، تدريبات عسكرية في منطقة الجليل يتخللها أصوات انفجارات.



وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الجيش سيبدأ تدريبات بالمدفعية في منطقة الجليل .



وأشار المتحدث باسم قوات الاحتلال إلى أن أصوات انفجارات ستسمع في ساعات الصباح.



يشهد الجيش الاسرائيلي حالة من التأهب الأمني على خلفية التوتر على الجبهتين الشمالية والجنوبية.