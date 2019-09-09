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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيجري ، غدا الثلاثاء، تدريبات عسكرية في منطقة الجليل يتخللها أصوات انفجارات.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الجيش سيبدأ تدريبات بالمدفعية في منطقة الجليل .

وأشار المتحدث باسم قوات الاحتلال إلى أن أصوات انفجارات ستسمع في ساعات الصباح.

يشهد الجيش الاسرائيلي حالة من التأهب الأمني على خلفية التوتر على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

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