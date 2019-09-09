الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيجري ، غدا الثلاثاء، تدريبات عسكرية في منطقة الجليل يتخللها أصوات انفجارات.
وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الجيش سيبدأ تدريبات بالمدفعية في منطقة الجليل .
وأشار المتحدث باسم قوات الاحتلال إلى أن أصوات انفجارات ستسمع في ساعات الصباح.
يشهد الجيش الاسرائيلي حالة من التأهب الأمني على خلفية التوتر على الجبهتين الشمالية والجنوبية.
وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الجيش سيبدأ تدريبات بالمدفعية في منطقة الجليل .
وأشار المتحدث باسم قوات الاحتلال إلى أن أصوات انفجارات ستسمع في ساعات الصباح.
يشهد الجيش الاسرائيلي حالة من التأهب الأمني على خلفية التوتر على الجبهتين الشمالية والجنوبية.