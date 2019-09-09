ميدو: المقاصة أقوى فريق واجهه الزمالك في مشوار الكأس

أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، بميتشو مدرب الزمالك الجديد مشيرا إلى أنه يمتلك خبرات كبيرة.



وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم "ميتشو مدرب مميز ، قدر يشتغل" على العامل النفسي للاعبين ومنحهم حرية في الملعب".



وأكمل: فوز الزمالك على بيراميدز بثلاثية أمس يدل على قوة مصر المقاصة كمنافس، حيث إن الأبيض لم يواجه أي فريق بقوة فريقي خلال مشواره بالكأس، وهذا أمر يسعدني.



وأتم كلماته: "لاعبون كبار مثل لاعبي بيراميدز لم يستطيعوا التماسك أمام الزمالك مثلما فعلنا نحن، وهذا الأمر يمنحني ثقة كبيرة، ويؤكدا أننا نسير في الطريق الصحيح.