ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنفيذا لمبادرة حياة كريمة .. جامعة الزقازيق تستكمل خطتها التطويرية بقرية تل روزن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:59 م
الخطة التطويرية بقرية
الخطة التطويرية بقرية تل روزن
قســـم التعليــــم
تستكمل جامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق تنفيذ خطتها التطويرية بقرية تل روزن تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن جميع كليات الجامعة تشارك بكل طاقتها وامكانياتها لنجاح تجربة تطوير القرية وجعلها نموذجًا يحتذى به بالمحافظات المصرية .

وأوضح رئيس الجامعة أن العمل يسير وفق دراسة شاملة وتفصيلية باحتياجات القرية وتنمية مواردها المادية والبشرية.

وفي نفس السياق نظمت اليوم كلية "التكنولوجيا والتنمية" دورة تدريبية حول كيفية صناعة منتجات الألبان وحفظ الأغذية حاضر فيها د.السيد عبد الستار  بقسم علوم الأغذية تناول خلالها طرق تصنيع الجبن وتخليل الزيتون كمنتج وبداية لمشروع من المشروعات الصغيرة التي تمثل دخلًا للأسرة ويمكن أن تنفذه سيدات وفتيات القرية داخل المنزل بأبسط الإمكانيات وبطريقة صحية.

كما واصلت كلية الطب البيطري تقديم خدماتها بالكشف وتقديم العلاج المجاني والتوعية بكيفية الوقاية من الاصابة بالأمراض المعدية بالتوازي مع أنشطة كلية الزراعة واستمرارها في أعمال تشجير الحديقة رقم(2) وتركيب السور الحديدي .

وقال ناصر الجندي مدير إدارة مشروعات التطوير بالجامعة أنه يراعى عند إعداد الدورات احتياجات أهالي القرية والمجالات المتاحة التي يمكن أن تستفيد منها الفئات والمراحل العمرية المختلفة ويتم ذلك بالتنسيق بين الجامعة والقرية بإشراف د. سليم  صالح وكذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بالمحافظة .

ترشيحاتنا

قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء

تغني بالإنجليزية .. مكة محمد صلاح تشعل السوشيال ميديا بالجيتار .. فيديو

كواليس جلسة سيد عبدالحفيظ مع رينيه فايلر قبل السفر لغينيا الاستوائية

ضربها لحد ما ماتت.. قاتل زوجته ببني سويف: كنت بأدبها لإهمالها في تربية ابننا

إجهاض بعد علاقة غير شرعية.. تفاصيل قضية الصحفية المغربية ابنة شقيق خليفة القرضاوي

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان