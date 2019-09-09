تنفيذا لمبادرة حياة كريمة .. جامعة الزقازيق تستكمل خطتها التطويرية بقرية تل روزن

تستكمل جامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق تنفيذ خطتها التطويرية بقرية تل روزن تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .



أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن جميع كليات الجامعة تشارك بكل طاقتها وامكانياتها لنجاح تجربة تطوير القرية وجعلها نموذجًا يحتذى به بالمحافظات المصرية .



وأوضح رئيس الجامعة أن العمل يسير وفق دراسة شاملة وتفصيلية باحتياجات القرية وتنمية مواردها المادية والبشرية.



وفي نفس السياق نظمت اليوم كلية "التكنولوجيا والتنمية" دورة تدريبية حول كيفية صناعة منتجات الألبان وحفظ الأغذية حاضر فيها د.السيد عبد الستار بقسم علوم الأغذية تناول خلالها طرق تصنيع الجبن وتخليل الزيتون كمنتج وبداية لمشروع من المشروعات الصغيرة التي تمثل دخلًا للأسرة ويمكن أن تنفذه سيدات وفتيات القرية داخل المنزل بأبسط الإمكانيات وبطريقة صحية.



كما واصلت كلية الطب البيطري تقديم خدماتها بالكشف وتقديم العلاج المجاني والتوعية بكيفية الوقاية من الاصابة بالأمراض المعدية بالتوازي مع أنشطة كلية الزراعة واستمرارها في أعمال تشجير الحديقة رقم(2) وتركيب السور الحديدي .



وقال ناصر الجندي مدير إدارة مشروعات التطوير بالجامعة أنه يراعى عند إعداد الدورات احتياجات أهالي القرية والمجالات المتاحة التي يمكن أن تستفيد منها الفئات والمراحل العمرية المختلفة ويتم ذلك بالتنسيق بين الجامعة والقرية بإشراف د. سليم صالح وكذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بالمحافظة .