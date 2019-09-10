ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول: تعاون مع الشركاء الأجانب لتأهيل كوادرنا البشرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
قال وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك تعاونا بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة .

وذكر تقرير صادر عن الوزارة، أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول.

وأوضح التقرير أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ القطاع لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة والإعداد لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى.

ونوهت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة.

ترشيحاتنا

حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل.. فيديو

وفاء عامر عن شقيقتها آيتن: بتقول لي متنفعيش تكوني نجمة.. فيديو

فايلر ينتظر بشرى سارة قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.. تفاصيل

جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه .. فيديو

طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

موعد مباراة كاس السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

مارس الجنس مع ممرضته .. طبيب طنطا رفض الاعتراف بطفله ورماه بمقلب قمامة أمام مسجد

قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

موعد مباراة كاس السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صعبانين عليا .. رسالة سب نارية من ريهام سعيد.. اعرف لمن

تعليق فايلر على تتويج الزمالك بكأس مصر بعد ثلاثية بيراميدز

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

فايلر ينتظر بشرى سارة قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.. تفاصيل

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص