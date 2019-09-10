البترول: تعاون مع الشركاء الأجانب لتأهيل كوادرنا البشرية

قال وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك تعاونا بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة .



وذكر تقرير صادر عن الوزارة، أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول.



وأوضح التقرير أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ القطاع لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة والإعداد لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى.



ونوهت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة.



