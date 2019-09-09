الحكومة تعلن إجراءات جديدة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا.. تطوير التشريعات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ندعم خطط مصر لتمكين المرأة

الاستثمار: مصر أنجزت تشريعات مهمة لدعم المرأة السفير السويدي في القاهرة: المساواة بين الذكور والإناث يعزز الاقتصاد





قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر أنجزت تشريعات مهمة لدعم المرأة، ونقوم الآن بتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، ما يخلق تحديا جديدا، وهو رغبة المرأة في تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية وحياتها العملية.





وأشارت وزيرة الاستثمار خلال أولى جلسات المؤتمر الوطني للحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بعنوان "الإصلاحات التشريعية والجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة إلى أن النساء استفدن بالفعل من برامج التمكين الاقتصادي، خاصة مبادرات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمويل رائدات الأعمال، لتصبحن سيدات أعمال.





وقالت الدكتورة مايا مرسي إن نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين أمر هام للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون الميراث الجديد الذي جرم التعدي على حقوق المرأة في الإرث، وهذه هي من منافذ تمكين المرأة اقتصاديا.





وطالبت الدكتورة مايا مرسي المديرات الكبريات في الشركات بدعم صغار الموظفات، ورفع الوعي بالتشريعات الداعمة للمرأة.





وقال الدكتور عمرو حسن، المجلس القومي للسكان، إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، أحد محاورها هو تمكين المرأة، لأن تمكين المرأة هو حل للكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الختان والزواج المبكر والزيادة الكبيرة في المواليد، فهذه المشاكل تمثل دائرة متصلة.





وقالت راندا أبو الحسن، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر هام لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيرا إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.





وقدمت غبرييلا راموس، رئيس موظفى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، وعلى أجندة تمكين المرأة المصرية.





وأشارت خلال مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة، كما تدعمها في أجندة الإصلاح الاقتصادي.





وأوضحت أن مصر لها دور كبير فى المنطقة فى تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأفريقية اتخذت مصر كمثال لها فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.





وأكد السفير يان تيسليف، السفير السويدي في القاهرة، أن تمكين المرأة أمر يجب أن تضطلع به كافة قوى المجتمع، من قطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد وحكومة.





وقال إن هناك أدلة علمية واضحة على أن المساواة بين الذكور والإناث في الفرص تعزز الاقتصاد وتحقق الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تمكين المرأة مطلبا رشيدا للرجال والنساء، لذلك تتعاون الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم برامج تمكين المرأة المصرية.



