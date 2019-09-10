ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيطريين تكشف فوائد قرار وقف استيراد الدواجن

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
الدكتور علي سعد علي،
الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الاطباء البيطريين
محمد غالي
قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قرار وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها، يحمي أصحاب المزارع من خسائر فادحة، مضيفا أن القرار إيجابي وجاء متأخرا كثيرا، مضيفا أنه يرفع القيمة الإنتاجية للسوق المصري التي تكفي الإنتاج المحلي.

وأكد علي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه في حال غلق المزارع ووقف النشاط نتيجة ارتفاع أسعار العلف والأدوية واللقاحات، والاعتماد على المستورد سيتشرد أكثر من 3 ملايين عامل يعملون بهذه الصناعة، مضيفا أن المنتجين المحليين يحتاجون إلى فرصة للعمل.

وأضاف عضو المجلس، أن لا بد من التوسع فى زراعة الذرة حتى ينخفض سعر العلف بدلا من الذرة المستورد غالية الثمن والتي ترفع سعر الدواجن ولا يتحملها المستهلك العادي.

وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أنه في ظل التدني في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتجي الدواجن: هذه أسباب حظر الاستيراد.. الصناعة الوطنية في خطر

هل سترتفع أسعار الدواجن بعد حظر استيرادها.. زراعة البرلمان تجيب

زراعة البرلمان تكشف أسباب حظر استيراد الدواجن من الخارج

حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تطالب بجلسة طارئة لدراسة القرار

برلماني يحذر من ارتفاع أسعار الدواجن لهذا السبب

شعبة الدواجن بالقاهرة تطالب الدولة بسرعة التدخل لحماية الصناعة الوطنية

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن حربا شاملة على غزة.. تهديدات جديدة من نتنياهو لـ حماس

3 وسائل للحصول عليها.. الإفتاء توضح آيات الرقية الشرعية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

زمزمية ولانش بوكس ..البيطريين تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

الولايات المتحدة تسحب جاسوسًا مهما من روسيا

بعد انذار الحرب.. إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

زمزمية ولانش بوكس ..البيطريين تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام