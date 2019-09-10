البيطريين تكشف فوائد قرار وقف استيراد الدواجن

قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قرار وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها، يحمي أصحاب المزارع من خسائر فادحة، مضيفا أن القرار إيجابي وجاء متأخرا كثيرا، مضيفا أنه يرفع القيمة الإنتاجية للسوق المصري التي تكفي الإنتاج المحلي.



وأكد علي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه في حال غلق المزارع ووقف النشاط نتيجة ارتفاع أسعار العلف والأدوية واللقاحات، والاعتماد على المستورد سيتشرد أكثر من 3 ملايين عامل يعملون بهذه الصناعة، مضيفا أن المنتجين المحليين يحتاجون إلى فرصة للعمل.



وأضاف عضو المجلس، أن لا بد من التوسع فى زراعة الذرة حتى ينخفض سعر العلف بدلا من الذرة المستورد غالية الثمن والتي ترفع سعر الدواجن ولا يتحملها المستهلك العادي.



وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أنه في ظل التدني في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها

