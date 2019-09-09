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أخبار البلد

مطرانية سوهاج تحتفل بالناجحين في الثانوية العامة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:20 م
مطرانية سوهاج
مطرانية سوهاج
سامح سلام
نظمت مطرانية سوهاج الاحتفال السنوي بأبنائها الطلبة والطالبات الذين اجتازوا الثانوية العامة هذا العام.

حمل الاحتفال عنوان "كاندل" وتضمنت فقراته معانٍ متسقة مع هذا العنوان للتأكيد على ضرورة أن يكون سلوك أبناء الله مضيئًا في جوانب حياتهم المختلفة.

وكرَّم نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، في ختام الاحتفال بالخريجين الذين بلغ عددهم ٢٦٥ طالبا وطالبة.

وأكد الأنبا باخوم ضرورة أن يتمسك الإنسان بالنجاح في كل أمور الحياة، وأن يضع دائما هدف أمامه يسعى لتحقيقه حتى يكون الإنسان نافعا لوطنه وكنيسته وأسرته ونفسه.

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