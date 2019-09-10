عالمة مصريات تفجر مفاجأة حول مدينة جديدة أسفل أحد الأهرامات.. لن تصدق

كشف عالمة مصريات بريطانية عن "متاهة من الأنفاق تحت الأرض" بالقرب من أحد أشهر الاهرامات بالجيزة ، فيما وصفت المؤرخة الحديثة هذا الاكتشاف بأنه مثير للغاية خلال فيلم وثائقي.



وبحسب صحيفة " ديلي اكسبرس" البريطانية، تشتهر مدينة سقارة بأنها موطن هرم زوسر ، حيث تم بناء هذا المبنى المكون من ستة مستويات في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد ، وهو أول محاولة معروفة لما اشتهرت به الحضارة القديمة. ومع ذلك ، كشف عالم الآثار شيء أكثر اثارة تحت سطح الأرض.



كشفت المؤرخة بيتاني هيوز خلال وثائقي يذاع على القناة الخامسة البريطانية تحت عنوان "كنوز مصر الكبرى"، كيف كانت مدينة جديدة بأكملها مختبئة في الرمال.



وقالت عالمة المصريات الشهر الماضي: "هناك قبر واحد خاص هنا يخفي شيئًا غير عادي حقًا ، وهذ الامر بالنسبة لاي يفوق اي شئ غريب رايته في حياتي".



وأضافت عندما ظهر هذا الاكتشاف منذ 150 عام مضى ، كان يعتبر امر مثيرًا للغاية.



وأوضحت العالمة أن في منتصف القرن التاسع عشر ، اكتشف عالم الآثار الفرنسي أوغست مارييت فكرة واعدة إلى حد ما، حيث كان أبو الهول مدفونا في الرمال ، ودفع فضوله هو وفريقه إلى الحفر".



وتابعت العالمة المصريات قائلة :"سرعان ما وجدوا أبو الهول الثاني ، ثم الثالث ، حتى كان هناك أكثر من 100 تمثال لأبو الهول على طول طريق كبير كان يؤدي إلى المكان المكتشف هنا."



وأفادت الدكتورة "بيتاني " أن العالم الفرنسي خلال إفساح الطريق لايجاد ابو الهول وجدوا متاهة من الممرات تحت الارض منحوته في عمق الصخرة".



وشرحت الدكتورة هيوز لماذا كان القبر الخفي محوريًا بالنسبة إلى المصريين القدماء، موضحة أنه كان هناك قصر تحت الارض لم يكن بقصر عاديًا بالمرة، بل كان قصرًا للموتى فقط.



وكشفت العالمة البريطانية أن التوابيت التي اكتشفت بداخل القصر كانت توابيت ضخامة، مصنوعة من الجرانيت الصلب ، ويبلغ وزنه معًا حوالي 90 طنًا.



وقالت دكتورة الاثار في وقت لاحق عبر الوثائقي: "لم يسبق لعلماء الآثار أن رأوا شيئًا كهذا من قبل وكان العالم الفرنسي وفريقه يائسين لمعرفة ما الذي كان يختبئ في هذه التوابيت".



وتابعت قائلة ان الفريق العالم الفرنسي استخدام الديناميت لتفجير أحد التوابيت ليجدوا بداخلها ثورًا محنطًا.



لافتة إلى ان العلماء انذاك أدركوا أن المصريين القدماء قاموا ببناء هذه التوابيت الضخمة وأن هذا الموقع بأكمله لانشاء مقبرة تحت الأرض لدفن الثيران الثمينة ذات القيمة العالية.