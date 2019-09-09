تعرف على موعد حفل أنغام القادم

روج الحساب الرسمي للنجمة أنغام على تويتر لحفلها القادم، وأطلقت تغريدة منذ قليل قيل بها: "حفلة أنغام يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر في كايرو فيستيفال - المسرح المكشوف".



وطرحت أنغام منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.



وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وصابر كمال، وأحمد المالكى، وسلطان صلاح، أما الملحنين فكان تعاونها مع كل من: خالد عز، وإيهاب عبد الواحد، وهشام بولس، وتامر عاشور، ومصطفى العسال، ومحمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، ومادى، وطارق عاكف، وتوما.

