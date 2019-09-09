ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على موعد حفل أنغام القادم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:19 م
أنغام
أنغام
نورا نبيل
روج الحساب الرسمي للنجمة أنغام على تويتر لحفلها القادم، وأطلقت تغريدة منذ قليل قيل بها: "حفلة أنغام يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر في كايرو فيستيفال - المسرح المكشوف".

وطرحت أنغام منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وصابر كمال، وأحمد المالكى، وسلطان صلاح، أما الملحنين فكان تعاونها مع كل من: خالد عز، وإيهاب عبد الواحد، وهشام بولس، وتامر عاشور، ومصطفى العسال، ومحمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، ومادى، وطارق عاكف، وتوما.

ترشيحاتنا

كواليس جلسة سيد عبدالحفيظ مع رينيه فايلر قبل السفر لغينيا الاستوائية

أول رد رسمى من قطر على السعودية بشأن الأزمة الخليجية

عميق ارتياحنا .. الحكومة الكويتية تعلن تطورات الحالة الصحية لـ أمير الكويت

بـ الشورت على الشاطئ.. كهربا يلعب مع احمد الشيخ.. ويهنئه بعيد ميلاده

تغني بالإنجليزية .. مكة محمد صلاح تشعل السوشيال ميديا بالجيتار .. فيديو

تفاصيل إلغاء رسوم تكرار العمرة .. السعودية : إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي